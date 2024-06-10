الشوط الأول.. غينيا بيساو تسيطر وتتقدم على منتخب مصر بهدف بالدى

انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو، بتقدم الأخير بهدف نظيف في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

مرت أول 20 دقيقة سلبية بين الفريقين ودون خطورة، لكنها شهدت تلقي الفراعنة ضربة قوية بخروج مصطفى محمد للإصابة ودخول أحمد أمين "أوفا".

وفي الدقيقة 22 كانت أول خطورة للمنتخب بركلة حرة نفذها محمد صلاح، وأبعدها حارس المرمى الغيني.

وفي الدقيقة 35 قاد ماما بالدي قائد غينيا بيساو، هجمة خطيرة وتوغل بين دفاعات المنتخب وأرسل عرضيها أبعدها رامي ربيعة من أمام الشناوي.

ولم يهدأ بالدي وتمكن من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 42، من هجمة مرتدة سددها داخل منطقة الجزاء على يمين الشناوي.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، ومصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود عواد ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم وعمر كمال عبدالواحد، وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، وناصر ماهر وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي وأحمد أمين أوفا، وإمام عاشور ومحمد شريف.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت على البث الفضائي، مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين.

حكام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

يقود السوداني محمود علي إسماعيل، إدارة ساحة مباراة منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، ويعاونه في مهمته الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

موقف منتخب مصر

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث الماضية، بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة، وسيراليون بثنائية نظيفة، وأخيرًا بوركينا فاسو الخميس الماضي، على استاد الرعب "القاهرة الدولي"، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).