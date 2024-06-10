انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

تشارك الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العلمين خلال الفترة من ٣ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤ حيث يعتبر هذا المعرض فرصة مميزة لتعزيز التعاون الدولى في صناعة النقل الجوي ومن المخطط أن يشهد المعرض حضور كبيرة من جانب خبراء صناعة الطيران والفضاء من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة الى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالطيران المدني.

ويأتي هذا الحدث بمشاركة وزارة الدفاع والقوات الجوية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وشركة مصر للطيران، كما سيهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع والرقمنة والعولمة في قطاعات الدفاع والفضاء والطيران التجاري في أفريقيا والشرق الأوسط.

بهدف الإنتشار دوليًا وتبادل الخبرات

وتعد مشاركة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في هذا الحدث الهام بمثابة دفعة قوية نحو الأمام فى تاريخ الأكاديمية وتتويجًا لتاريخها العريق منذ نشأتها عام ١٩٣٢ حيث تخرج أمهر طياري مصر والعالم تحت مظلتها وكانت ومازالت خير وجهه لتعليم الطيران والمجالات الأخرى المتعلقة بالطيران في افريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي دور الأكاديمية في التواجد في هذا الحدث فرصة واعدة بهدف الانتشار دوليًا وتبادل الخبرات وتوسيع شتي مجالات التدريب في الطيران على المستوي الدولي وخلق فرص شراكات جديدة.