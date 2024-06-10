الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشارك الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العلمين خلال الفترة من ٣ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤ حيث يعتبر هذا المعرض فرصة مميزة لتعزيز التعاون الدولى في صناعة النقل الجوي ومن المخطط أن يشهد المعرض حضور كبيرة من جانب خبراء صناعة الطيران والفضاء من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة الى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالطيران المدني.

ويأتي هذا الحدث بمشاركة وزارة الدفاع والقوات الجوية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وشركة مصر للطيران، كما سيهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع والرقمنة والعولمة في قطاعات الدفاع والفضاء والطيران التجاري في أفريقيا والشرق الأوسط.

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إشادة من دولة غينيا لوزارة الطيران المدني بالجهود الداعمة بنقل الحجاج

بهدف الإنتشار دوليًا وتبادل الخبرات

وتعد مشاركة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في هذا الحدث الهام بمثابة دفعة قوية نحو الأمام فى تاريخ الأكاديمية وتتويجًا لتاريخها العريق منذ نشأتها عام ١٩٣٢ حيث تخرج أمهر طياري مصر والعالم تحت مظلتها وكانت ومازالت خير وجهه لتعليم الطيران والمجالات الأخرى المتعلقة بالطيران في افريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي دور الأكاديمية في التواجد في هذا الحدث فرصة واعدة بهدف الانتشار دوليًا وتبادل الخبرات وتوسيع شتي مجالات التدريب في الطيران على المستوي الدولي وخلق فرص شراكات جديدة.

الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران الطيران مصر الدولي للطيران العلمين صناعة الطيران النقل الجوي الطيران والفضاء ووزاره الطيران المدني

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