موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارًا من الثلاثاء.. الأرصاد تكشف التفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو اللجنة الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، نشهد موجة شديدة الحرارة تبدأ معنا من الغد الثلاثاء، حيث تبدأ ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، حيث نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أن البلاد تتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الرطوبة والملوثات في الطبقة القريبة من سطح الأرض وتساعد بشكل كبير في ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأوضحت أن الموجة الحارة ستبدأ من الغد الثلاثاء، وستكون ذروتها الجمعة والسبت القادمين ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى يوم السبت 43 درجة مئوية خلال فترة النهار.