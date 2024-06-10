غينيا بيساو تتقدم على مصر بهدف ماما بالدى

تقدم منتخب غينيا بيساو على نظيره منتخب مصر، بهدف خلال اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في تصفيات كأس العالم.

سجل هدف التقدم ماما بالدي لصالح غينيا بيساو من هجمة مرتدة بالدقيقة 42، ليسدد بقوة على يمين محمد الشناوي.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، ومصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود عواد ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم وعمر كمال عبدالواحد، وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، وناصر ماهر وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي وأحمد أمين أوفا، وإمام عاشور ومحمد شريف.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

حكام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

يقود السوداني محمود علي إسماعيل، إدارة ساحة مباراة منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، ويعاونه في مهمته الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

موقف منتخب مصر

ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث الماضية، بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة، وسيراليون بثنائية نظيفة، وأخيرًا بوركينا فاسو الخميس الماضي، على استاد الرعب “القاهرة الدولي”، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 المقبل