الإثنين 10 يونيو 2024
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أحمد الطاهرى: الاحتلال فقد العديد من القدرات العسكرية والتكتيكات وحالات التعبئة (فيديو)

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

كشف الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري عن حالة انكشاف كبيرة لقدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا الانكشاف شمل جوانب متعددة، منها القدرات العسكرية والتكتيكات وحالات التعبئة.

وأوضح الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الأوهام انهارت أمام هذا الانكشاف، وأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تعويض ذلك من خلال ارتكاب جرائم، مشيرًا إلى الاحتفال الوهمي بتحرير رهائن خلال الأيام الماضية، في حين يظل العالم صامتًا أمام مأساة قتل 200 إنسان في مجزرة مخيم النصيرات.

واستفسر "الطاهري": "ماذا بعد؟"، مشيرًا إلى أن هذا الانكشاف يجب أن يفتح الباب لمناقشة مستقبل التجنيد والتعبئة في إسرائيل.

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