الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث يكشف أهمية زيارة بلينكن للقاهرة وتأثيرها على وقف حرب غزة

جانب من زيارة بلينكن
جانب من زيارة بلينكن للقاهرة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الزيارة الحالية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، هي الثامنة للمنطقة منذ أحداث السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

وأضاف "فوزي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي ترتبط بمجموعة التطورات المتسارعة التي يشهدها الملف الفلسطيني على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى أن الزيارة ركزت على جهود وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، خصوصًا مع الجهود التي بذلها الوسطاء على مدار الأسابيع والأشهر الأخيرة وصولًا إلى مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار.

وتابع: "لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس السيسي، تناول جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح".

وأردف: "أعتقد أن ملف عدم توسع الحرب والحيلولة دون اندلاع مواجهات أو حرب مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله سيحظى بهامش كبير في جولة بلنكين خصوصًا مع الطرف الإسرائيلي".

بلنكين زيارة بلنكين وزير الخارجية الامريكي اكسترا نيوز غزة السيسي

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