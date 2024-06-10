الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا يتجاهل مجلس الحرب الإسرائيلى "بينى جانتس"؟.. السفير عاطف سالم يكشف

السفير عاطف سالم
السفير عاطف سالم

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أن بيني جانتس، عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية، عانى من التجاهل في مجلس الحرب، ورغم أن جانتس كان يحظى بأعلى نسبة تأييد في استطلاعات الرأي، إلا أنه لم يستفد من خلفيته العسكرية بشكل كافٍ.

وأشار سالم، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاختلافات بين جانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكمن في ترتيب الأولويات، خاصة فيما يتعلق بتجنيد الحريديم.

وأوضح الدبلوماسي السابق أنه في الوقت الذي يصر نتنياهو على عدم تجنيدهم، يرى جانتس أنه يجب تجنيدهم لتحقيق الاستقرار والأمان.

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