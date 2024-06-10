إنجى المقدم تعلن وفاة حماتها: "أمى الثانية فى ذمة الله"

أعلنت الفنانة إنجي المقدم، وفاة حماتها، أمس الأول، ونقل جثمانها إلى ليبيا لإقامة مراسم الجنازة.

وكتبت إنجي المقدم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: توفيت أمس الأول حماتي وأمي الثانية وكبيرة عائلتنا الصغيرة وحبيبة الكل السيدة الفاضلة البشوشة دومًا/ فوزية أحمد جعودة".

وتابعت: “تم نقل الجثمان إلى وطنها ليبيا اليوم، حيث ستقام مراسم الدفن وسط عائلتها وسيقام العزاء”.

وأضافت: “سيتم إعلان موعد العزاء فى مصر لاحقًا، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لها فضلًا، تغمدها الله بوافر الرحمة والمغفرة في هذه الأيام المفترجة، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".