الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجى المقدم تعلن وفاة حماتها: "أمى الثانية فى ذمة الله"

إنجي المقدم
إنجي المقدم

أعلنت الفنانة إنجي المقدم، وفاة حماتها، أمس الأول، ونقل جثمانها إلى ليبيا لإقامة مراسم الجنازة.

وكتبت إنجي المقدم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: توفيت أمس الأول حماتي وأمي الثانية وكبيرة عائلتنا الصغيرة وحبيبة الكل السيدة الفاضلة البشوشة دومًا/ فوزية أحمد جعودة".

وتابعت: “تم نقل الجثمان إلى وطنها ليبيا اليوم، حيث ستقام مراسم الدفن وسط عائلتها وسيقام العزاء”.

وأضافت: “سيتم إعلان موعد العزاء فى مصر لاحقًا، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لها فضلًا، تغمدها الله بوافر الرحمة والمغفرة في هذه الأيام المفترجة، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

إنجي المقدم ة مراسم الجنازة نقل جثمانها إعلان موعد العزاء فى مصر أمس حماتي الفنانة انجي المقدم

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر

خطبة اليوم الجمعة 19 أبريل 2024: التاجر الصدوق ومنزلته

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

"فضل العشر الأواخر من رمضان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 29 مارس 2024

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

صحف تبرز توجيه الرئيس السيسى بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بمبلغ 10 مليارات جنيه

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

رحلة الجناة لعشماوي.. طفل شبرا الخيمة يدفع ثمن هوس الدارك ويب

بعد صفعة عمرو دياب.. 3 شروط لحضور حفل الهضبة الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

صور

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟