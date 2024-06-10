«رحمي» يناقش خطط تطوير محاور ومراكز الغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لعروس الدلتا وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين، بجانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع الذي عقده مساء اليوم والذي استمر على مدار ساعتين لمناقشة مستجدات الأعمال بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، بحضور رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، مدير مديرية الإسكان، هيئة الطرق ومديرية الطرق، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الديوان العام .

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن التي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المشترك بين مسؤولي شركات المرافق، ومجالس المدن، والمقاولين المنفذين لمشروعات الرصف، للانتهاء من توصيل المرافق وأعمال رد الشئ لأصله بالطرق التي يجري رصفها، قبل الشروع في وضع طبقة الأسفلت النهائية.

واستعرض محافظ الغربية مع الحاضرين الخطط المقترحة لتطوير المحاور بمراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح المحاور المرورية الجديدة وتطوير وتوسعة الطرق الرئيسية وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن وتسهيل حركة المرور للمواطنين وقائدي المركبات أثناء السير في الشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من الشوارع والمحاور المروية وأكد رحمي تذليل المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدًا تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها فى توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.