الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزت إبراهيم: المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية تتطلب إطلاق سراح كل الرهائن

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن الخطة الأمريكية المتعلقة بغزة تواجه تحديات كبيرة على مستوى المجموعة العربية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسعى لتمرير الخطة في الوقت الذي تعمل فيه الدبلوماسية الأمريكية على إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم المشروع الأمريكي.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسية"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن بلينكن يواجه تحديات في تحقيق المعاملة المتساوية للطرفين في مشروع القرار، وضرورة النص على وقف إطلاق النار بشكل واضح، حيث يحاول القفز على المراحل، وتحديدًا فيما يتعلق بالمرحلة الثانية التي تحفظت عليها حماس، والتي تتعلق بالدعوة لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وفي هذا السياق، ترى الولايات المتحدة أن حماس تشكل عائقًا لتمرير الصفقة.

ومن ناحية أخرى، أوضح أنه يجب أن تأخذ المجموعة العربية بعض التحفظات في الاعتبار، حيث إن المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية تتطلب إطلاق سراح كل الرهائن وانسحاب إسرائيل من القطاع، وإذ لم تتحقق هذه الشروط، يمكن لإسرائيل أن تستأنف العمليات وتعيد الكرة لاستمرار عمليات القتل للمدنيين في القطاع، وبالتالي، يواجه بلينكن صعوبة في تمرير الأفكار الأمريكية في هذه المرحلة، والتي تعد تحديًا للدبلوماسية الإقليمية.

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