الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صفعة لنتنياهو".. "كلام في السياسة" يرصد دلالات استقالات مجلس الحرب الإسرائيلي

نتنياهو
نتنياهو

في حلقة اليوم، عرض برنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا بعنوان "انفجار مجلس الحرب الإسرائيلي.. الدلالات والسيناريوهات".

وأوضح التقرير أنه في تطور مفاجئ، تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصفعة قوية بعد استقالة أربعة من قادة معسكره الحربي في يوم واحد، وتأتي هذه الاستقالات في وقت تشتد فيه نداءات عالمية لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

واستقال كل من بيني جانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، وآيزنكوت، العضو في حكومة العرب، وحيلي تروبير، الوزير الإسرائيلي من حزب معسكر الدولة، وكذلك آفي رونزفيلد، قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي.

تأتي هذه الاستقالات بعد ساعات من مجزرة مخيم النصيرات التي وصفت بأنها الأكثر دموية في الحرب الدائرة منذ 8 أشهر على قطاع غزة، كما أن قادة الجيش الإسرائيلي أكدوا أن نتنياهو يسعى إلى عرقلة القرارات الاستراتيجية لخدمة أهدافه السياسية.

وفي وقت يحاول فيه نتنياهو تسجيل أي مكاسب تذكر منذ بداية اجتياح رفح الفلسطينية، ينذر شبح الاستقالات بسقوط حكومته في شباك أقرانه بصورة مسرعة، بجانب أصوات حزبه الليكود التي انضمت إلى الشارع الإسرائيلي للمطالبة بإنهاء حكم نتنياهو.

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