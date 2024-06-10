الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

أحمد الطاهرى: بيان الرئاسة أكد أهمية إزالة العراقيل التى تعترض دخول المساعدات إلى غزة

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تحدث الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري عن بيان رئاسة الجمهورية، الذي شدد على أهمية تذليل الصعوبات وإزالة العراقيل التي تعترض دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وجاء ذلك في بيان صادر عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأوضح الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن البيان المصري يشدد على ثلاث نقاط رئيسية، وهي إزالة العراقيل من خلال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، ووقف الحرب من حيث توقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى حل الدولتين من خلال المضي قدمًا في تحقيق حل الدولتين للقضية الفلسطينية.

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