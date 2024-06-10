الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

20 دقيقة.. مصطفى محمد يغادر مباراة مصر وغينيا بيساو للإصابة

مصطفى محمد
مصطفى محمد

غادر مصطفى محمد، مهاجم منتخبنا الوطني، مباراة غينيا بيساو منذ قليل بعدما تعرض للإصابة خلال اللقاء المقام في تصفيات كأس العالم.

وتدخل مصطفى محمد مع حارس مرمى غينيا وسقط بعدها على أرضية الملعب، ليخرج بالدقيقة 17 متأثرًا بإصابته ويحل مكانه أحمد أمين “أوفا”.

وتشير النتيجة للتعادل السلبي بعد مرور 20 دقيقة من زمن اللقاء وسط خطورة متبادلة بين المنتخبين.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، ومصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود عواد ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم وعمر كمال عبدالواحد، وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، وناصر ماهر وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي وأحمد أمين أوفا، وإمام عاشور ومحمد شريف.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت على البث الفضائي، مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين.

حكام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

يقود السوداني محمود علي إسماعيل، إدارة ساحة مباراة منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، ويعاونه في مهمته الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

موقف منتخب مصر 

ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث الماضية، بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة، وسيراليون بثنائية نظيفة، وأخيرًا بوركينا فاسو الخميس الماضي، على استاد الرعب “القاهرة الدولي”، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

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