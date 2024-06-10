الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزت إبراهيم يوضح أسباب زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة (فيديو)

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

تحدث الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، عن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للقاهرة اليوم، لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن الهدف من الزيارة الترويج لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاصة بالتهدئة، بعد أن تعثرت في ظل اعتراضات إسرائيلية، وأيضا تحفظات حركة حماس التي أبلغتها للمفاوضين والوسطاء.

وقال إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسية"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الهدف الثاني من هذه الزيارة وقف التصعيد في المنطقة، الذي وصل إلى مستوى خطير للغاية، ويمكن أن يزداد هذا التوتر بعد إحكام اليمين قبضته على الحكومة الإسرائيلية.

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