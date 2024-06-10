رئيس "الفلسطينى للبحوث": المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار لم يلامس مطالب الفلسطينيين

قال محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث، إن العدوان الصهيوني مستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ٢٠٠ يوم منذ أحداث ٧ أكتوبر الماضي.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية تروج منذ فترة كبيرة للدفع باتجاه مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن لإنهاء هذا الصراع.

المقترح الأمريكي

وأضاف في حديثه، أن هذا المشروع الأمريكي لم يلامس مطالب الشعب الفلسطيني على الإطلاق، لذا هذا القرار الهدف منه تحقيق مطالب الكيان الصهيوني.