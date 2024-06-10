الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "الفلسطينى للبحوث": المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار لم يلامس مطالب الفلسطينيين

غزة
غزة

قال محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث، إن العدوان الصهيوني مستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ٢٠٠ يوم منذ أحداث ٧ أكتوبر الماضي.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية تروج منذ فترة كبيرة للدفع باتجاه مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن لإنهاء هذا الصراع.

المقترح الأمريكي 

وأضاف في حديثه، أن هذا المشروع الأمريكي لم يلامس مطالب الشعب الفلسطيني على الإطلاق، لذا هذا القرار الهدف منه تحقيق مطالب الكيان الصهيوني.

 

رئيس مركز فلسطين للبحوث القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية المقترح الامريكي جرائم الاحتلال الصهيونى

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