الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "القاهرة الإخبارية": حزب الله ينفذ عمليات نوعية والجبهة مرشحة للتصعيد

حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجبهة الجنوبية والاشتباكات بين قوات الاحتلال وحزب الله لم تهدأ حتى الآن، وهناك دوى إطلاق صواريخ باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية من الجنوب اللبناني، وهناك أنباء عن تسلل مسيرات تابعة لحزب الله للشمال الإسرائيلي وفي طريقها لإصابة أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وشدد "سنجاب"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية الأخيرة تأتي بعد العديد من العمليات الأخرى التي تم تنفيذها بداية من صباح اليوم الإثنين، موضحًا أن ما يميز هذه العمليات التي قام بها حزب الله ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية هو أنها عمليات نوعية من بينها عمليات غير مسبوقة.

وأضاف أن “حزب الله” يتحدث عن إسقاط عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح، وذلك ردًا على الاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان والبلدات اللبنانية والتي أسفرت عن سقوط اثنين من حزب الله، منوهًا بأن جبهة شمال إسرائيل مرشحة لمزيد من التصعيد وخصوصًا أن جيش الاحتلال عمد خلال الساعات الماضية لإطلاق الطائرات الحربية في الأجواء اللبنانية لتخرق جدار الصوت، مما أحدث حالة من الرعب والفزع للمواطنين.

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