الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس اتحاد الطائرة يزور معسكر منتخب الرجال قبل السفر لليابان

ياسر قمر يزور معسكر
ياسر قمر يزور معسكر منتخب الطائرة للرجال

دخل منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال المرحلة الاخيرة من الاعداد قبل السفر الى اليابان لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الياباني قبل التوجه الى الصين للمشاركة في بطولة التحدي المؤهلة للدوري العالمي.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة  على زيارة معسكر المنتخب الوطنى والإجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين واطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى خلال معسكرهم الحالي.

أكد المهندس ياسر قمر أن معنويات اللاعبين جيدة وهناك حالة من التركيز لدى الجميع وتعهد لاعبى المنتخب على بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة التى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى في معسكر خارجي باليابان يتخلله خوض مباراتين وديتين مع منتخب اليابان ثم التوجه الى الصين للمشاركة في بطولة التحدي قبل المحطة الاهم والاصعب في مشوار الفراعنة  بالمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس .

واوضح المهندس ياسر قمر أن منتخبا الرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية يواصلان الإستعداد قبل المشاركة في البطولة الأفريقية  بالمغرب  خلال الفترة  من 18 وحتي 24 من الشهر الجاري والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس.

وأعرب المهندس ياسر قمر عن ارتياحه الشديد للنتائج الإيجابية التى تحققت في الفترة الاخيرة تحت قيادة مجلس الإدارة مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة التخطيط السليم والعمل بإخلاص طوال المرحلة الماضية ونأمل ان يواصل المنتخبات الوطنية انتصاراتهم في المحافل العالمية والاولمبية لاستكمال مسيرة المجلس الناجحه.

وكان مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر قد تعاقدوا مؤخرا مع الإسباني فرناندو مونزو لقيادة المنتخب الأول لمدة ثلاثة أشهر، ويقود فرناندو مونزو خلالها منتخب مصر للكرة الطائرة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال كلا من فرناندو مونزو مديرا فنيا وطارق الزفتاوي مدربا ومحمد السيد مدربا مساعدا وأحمد سعودي طبيبا وسامح ظلام إخصائي العلاج الطبيعي وبلال عامر مدربا للأحمال وأحمد سعيد محلل الأداء و إسلام أبوجندي للعلاج طبيعي وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل ومحمد رمضان المدير الإداري.

اليابان المنتخب الوطني المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال

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