عماد الدين حسين: جميع الشواهد تؤكد استمرار نتنياهو فى عدوانه

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه كمواطن عربي يتمنى أن تؤتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة العربية ثمارها ويتوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مضيفًا أنه من وجهة نظره كمراقب ومتابع ليس هناك جديد يؤكد أن هناك تغيرات جوهرية ستحدث بشأن الحرب على قطاع غزة؛ لأن جوهر الموقف الأمريكي مازال كما هو منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

المقترح الأمريكي

وأكد عماد الدين حسين، خلال برنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن من كلمة وزير خارجية أمريكا اليوم يظهر أنه يخاطب قادة المنطقة.

وتابع: "إذا أردتم أن توقفوا استهداف المدنيين في قطاع غزة عليكم الضغط على حماس، وقتل المدنيين سيستمر طالما أن حماس لن توقف إطلاق النار".

جرائم الاحتلال

واستطرد: هذه المقترحات لا تعطي الفلسطينيين وعدًا حقيقيًا بوقف إطلاق النار بعد إطلاق سراح الأسرى وهى مشكلة جوهرية لا تذكرها أمريكا صراحةً".

وشدد على أن خطاب بلينكن يؤكد أن المشكلة كامنة في المقاومة الفلسطينية التي ترفض وقف إطلاق النار، موضحًا أن زيارة بلينكن إلى المنطقة تأتي بالتزامن وبعد أيام من مجزرة مخيم النصيرات والتي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شاركت بالمعلومات الاستخباراتية في هذه العملية، وبعد أيام قليلة من طرح مقترح بايدن بشأن المبادرة التي تقدمت للطرفين، وكل الشواهد تؤكد أن نتنياهو سيستمر في عدوانه وأمريكا لن تتخذ موقفًا صارمًا من هذا الأمر.