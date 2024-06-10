4 سنوات تصوير.. تحضيرات خاصة للعرض الأول من "أهل الكهف" (صور)

بدأت إحدى دور العرض السينمائي الشهيرة تحضيراتها النهائية، لاستقبال العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، بطولة الفنان خالد النبوي، وصبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف

وطرح صناع العمل البوسترات الرسمية لفيلم “أهل الكهف” استعدادًا لعرضه بجميع دور العرض يوم 12 يونيو الجاري، ضمن موسم عيد الأضحي المبارك.

أبطال فيلم "أهل الكهف"

فيلم (أهل الكهف) من بطوله خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم ومعالجة سينمائية ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

تأجيلات متعددة بسبب ضخامة الإنتاج

وتأتي تأجيلات العمل العديدة بسبب ضخامة الإنتاج وحرص المخرج على طرح الفيلم بأفضل جودة ممكنة، فقد انطلق تصوير العمل رسميًا في منتصف 2020، واستمرت جلسات التصوير طوال الـ 4 سنوات الماضية.

قصة فيلم “أهل الكهف”

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية وجدت ضالتها مع الجمهور.