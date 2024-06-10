وافد جديد لدوري روشن.. القادسية يضم حارس مرمى بلجيكا

أعلن نادي القادسية السعودي الصاعد حديثًا لدوري روشن التعاقد مع البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى فريق فولفسبورج الألماني، لتدعيم فريقه حتى عام 2027 في دوري روشن السعودي.

ووفقا للتقارير، فإن صفقة حارس مرمى منتخب بلجيكا الأول تبلغ قيمة الصفقة نحو 10 مليون دولار.

King of our Casteels 🏰

كاستيلس حـارس الفرسـان حتى 2027 🤩❤️!#قدساوي_أول_وتالي | #القادسية pic.twitter.com/HpG0v8KJ2n — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) June 10، 2024

وانطلقت مسيرة البلجيكي من الفئات السنية في نادي جينك، وصولًا إلى الفريق الأول 2009، ومنه انتقل إلى صفوف هوفنهايم الألماني في 2011، وتخلَّل تلك الفترة إعارةٌ قصيرةٌ إلى فيردر بريمن قبل أن يلتحق بفولفسبورج عام 2015.

وارتدى كاستيلس، الذي تبلغ قيمته السوقية ستة ملايين يورو، قميص فولفسبورج في 275 مباراةً بمختلف المسابقات، واستقبل 357 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 91 مواجهةً، ونال 12 بطاقةً صفراء، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وفي الموسم الجاري، لعب البلجيكي 26 مباراةً، واهتزَّت شباكه 39 مرَّةً، ونجح أربع مرَّاتٍ في الخروج بشباكٍ نظيفةٍ خلال منافسات الدوري الألماني، الذي أنهاه فريقه في المركز الـ 12.

على الصعيد الدولي، تدرَّج كاستيلس في منتخبات بلاده السنية قبل أن ينال فرصة تمثيل المنتخب الأول في عشر مبارياتٍ.