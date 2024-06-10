الإثنين 10 يونيو 2024
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في الذكرى الـ11.. "نساء مصر": 30 يونيو أحبطت مخططات الإرهابية لتهميش المرأة

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وأكدت أن هذا التاريخ سيظل نقطة تحول يتحدث عنها العالم حتى يومنا هذا، وذلك بتحقيق إرادة الشعب المصري وتوحيد جبهتهم حول ضرورة الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وإنقاذ الدولة المصرية من انفاق المخططات الخبيثة التي رسم لها قيادات الإخوان لتدمير مفاصل الدولة والقضاء على هويتها.

وأشارت “العبسي” في بيان لها، أن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة فارقة نحو تحقيق تمكين المرأة وانقاذها هي الأخرى من مخططات إنكارها وتحويلها لدوميه لا كيان لها ولا أهمية لوجودها، وذلك بفضل السياسات التي كان ينوي الكيان الإرهابي اتخاذها لإبعاد المرأة عن مجال مشاركتها على مختلف المستويات سياسيا واجتماعيًا.

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ولفتت أن ثورة يونيو قضت على كافة المخططات الإرهابية وحققت إرادة الشعب التي اتحدت مع قواتها المسلحة التي لم تدخر جهدا أو تألوا مشقة دون الاستجابة والانحياز لإرادة شعبها وتنفيذها رغم كافة التحديات والتهديدات التي واجهتها في سبيل إنقاذ الوطن من هؤلاء الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن ثورة يونيو أعادت للمرأة المصرية مكانتها وهيبتها وأصبحت تشارك في كافة مجالات الحياة وساحة العمل المختلفة، مشيرة إلى أن ثورة يونيو ازداد نسبة تمكين المرأة في مجلس النواب الى أن وصل إلى 165 مقعدا عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، وزاد تمثيلها في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعدا عام 2022، ولأول مرة تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

الدكتورة منال العبسي الجمعية العمومية نساء مصر عبد الفتاح السيسي الجمهورية الشعب المصري

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