أضحى مبارك.. نصائح لاستعادة الرشاقة بعد العيد

تبحث السيدات والفتيات دائمًا عن طريق للحفاظ على الرشاقة، والقوام الممشوق، لكن مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة نسب اللحوم في الطعام والدهون يصبح من الصعب الحفاظ على الرشاقة لذا تزداد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن كيفية استعادة الرشاقة بعد عيد الأضحى.

نصائح لاستعادة الرشاقة بعد العيد

يجب الحرص على شرب كمية جيدة من الماء خلال اليوم، لأنه يحفّز الجسم على حرق الدهون ويحسّن عملية الهضم، كما يساهم الماء في طرح الأملاح الزائدة من طريق البول.

ممارسة رياضة المشي لحرق السعرات الحرارية وعدم تخزين الدهون في الجسم وتقليل الشعور بالانتفاخ بعد وجبات العيد الدسمة.

تناول كوب من الشاي الأخضر كل يوم قبل النوم، لأنه يساهم في حرق السعرات الحرارية ويمنع تخزين الدهون في الجسم ويحسّن عملية الهضم.

تناول السلطات مع الوجبات الدسمة الخضروات تساعد على استعادة الرشاقة لاحتوائها على ألياف غذائية، تقلّل امتصاص الدهون في الجسم.

لا يجب الإغفال عن تناول الدهون الصحّية المهمّة للجهاز العصبي، مثل: زيت الزيتون والمكسّرات النيئة.

يحتاج الجسم للأطعمة التي تساعد على زيادة طاقته، لذلك يفضل تجنب تخطى الوجبات الغذائية الرئيسية اليومية، مع ضرورة أن تتكون هذه الوجبات من مكونات صحية مع تجنب الأطعمة الدسمة التي تتسبب في زيادة وزن الجسم.

يفضل تذوق كل لقمة، ومضغها ببطء ثم بلعها مما يستغرق الكثير من الوقت، ويساعد على الشعور بالشبع دون تناول الكثير من الطعام.

يفضل تجربة أصناف طعام جديدة للاستمتاع عند تناولها سواء تجربة أصناف فاكهة أو خضروات مختلفة وطهيها بطريقة جديدة .

يلجأ البعض للطعام للتغلب على التوتر، ولهذا يفضل تجربة استبدال الطعام بمذكرة صغيرة لتدوين المواقف التي تسببت في شعوره بالتوتر والقلق، مما يساعد في التخلص من الطاقة السلبية.