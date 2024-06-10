الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإسكان: مستعدون لتقديم الخبرات ومشاركة تجربتنا العمرانية مع أشقائنا فى غينيا الاستوائية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

اصطحب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له، فى جولة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، خلال زيارته الحالية لمصر، والتى يهدف من خلالها لبحث العديد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين، ومنها، الاطلاع والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية.

وتجول نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ومرافقوه بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، والتى تضم مجموعة من الأبراج السكنية، ومنطقة ترفيهية، وكذا تم تفقد مشروعات المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة تجربتها العمرانية الرائدة التي شهدتها فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع أشقائنا فى دولة غينيا الاستوائية، فى إطار حرص الدولة المصرية على تعميق وتعزيز التعاون مع أشقائنا بالقارة الأفريقية، ومشاركة تجارب النجاح، من أجل تحقيق النهضة المنشودة لقارتنا الأفريقية، والارتقاء بمستوى حياة سكانها.

ومن جانبه، أشاد تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بحجم الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية فى زمن قياسى، وهو ما يصعب على الكثير تحقيقه فى تلك الفترة، وأبدى إعجابه بما شاهده من مشروعات فى مدينة العلمين الجديدة، كما قدم العديد من التساؤلات حول مشروعات التنمية العمرانية المصرية، وأجابه وزير الإسكان عنها.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، لتيودورو أوبيانج، ومرافقيه، عرضا حول المشروعات التى نفذتها وزارة الإسكان بمدينة العلمين الجديدة، خلال فترة زمنية قصيرة جدا، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية الساحل الشمالي الغربي، موضحًا أن المدينة تتميز بموقعها فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف المشروعات.

كما استعرض وزير الإسكان، تجربة الدولة المصرية فى تنمية المدن الجديدة، والتى توزعت على 4 أجيال منذ عام 1978، أحدثها الجيل الرابع وهى مدن ذكية ومستدامة، بدأ تنفيذها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد بلغ عدد سكان المدن الجديدة منذ نشأتها وحتى 2014، 6 ملايين نسمة، فى حين تضاعف هذا العدد خلال 10 سنوات منذ تولي الرئيس السيسى، وهذا يعكس سرعة النمو خلال فترة الرئيس.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السيد تيودورو أوبيانج نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية جولة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة التجربة العمرانية المصرية

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

10 سنوات من الإنجازات.. توفير ملايين فرص العمل ودمج ذوى الهمم

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

رحلة الجناة لعشماوي.. طفل شبرا الخيمة يدفع ثمن هوس الدارك ويب

بعد صفعة عمرو دياب.. 3 شروط لحضور حفل الهضبة الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

صور

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟