محلل سياسي: إسرائيل تسعى لتوريط المقاومة فى رفض المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار

قال نهاد أبو غوش، محلل سياسي، إن هناك فارقا شديدا بين الشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن وبين نص المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في فلسطين.

المقترح الأمريكي

وأكد نهاد أبوغوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مطروح للنقاش المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المقترح الأمريكي في صالح الكيان الصهيوني بشكل قطعي ولا يحتاج للحديث فيه.

وأضاف في حديثه، أن مطالب المقاومة هي مطالب المجتمع الفلسطيني بالكامل، وإسرائيل تريد أن تكذب وتقول إن المقاومة الصهيونية هي السبب وراء استمرار الحرب نتيجة عدم حرصها على قبولها المقترح الأمريكي.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأشار إلى أن التيار المتطرف في حكومة نتنياهو يريد الخرب الدائمة في فلسطين، من أجل القضاء على قضية فلسطين بشكل تام.