الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة بورفؤاد: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى 2024

اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة بورفؤاد

عقد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اجتماعًا موسعًا، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها بحضور عددًا من مديري إدارات ديوان مجلس المدينة لمتابعة سير العمل، وذلك لمتابعة استعدادات المدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك،  لافتًا أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال العيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ووجه الدكتور إسلام بهنساوي، خلال الاجتماع،  كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المدينة بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد، بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المدينة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجهًا بتكثيف حملات النظافة في  جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال،  ورفع كفاءة ساحات ومحيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة،  لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، كما وجه كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى بداية من اليوم وحتى انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد، التعامل بكل حزم مع كافة أنواع الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المدينة، والتزام مرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وشملت توجيهات رئيس مدينة بورفؤاد تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم على مدار اليوم في جميع أنحاء المدينة وخاصة في محيط الأسواق وتكثيف أعمال مواجهة القوارض، ورفع كفاءة جميع المنشٱت السياحية استعدادًا للعيد مع المرور الميداني لمتابعة استعدادات القرى السياحية لاستقبال الزائرين.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن المدينة تتزين وجاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه  بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية  لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، مشددًا على تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية وفرض الأمن والأمان طوال أيام العيد، فضلًا عن متابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء مدينة بورفؤاد، للخروج بالمدينة في أبهى صورة خلال عيد الأضخى المبارك.

اجتماع رئيس مدينة بورفؤاد
اجتماع رئيس مدينة بورفؤاد
بورسعيد بورفؤاد استعداد العيد عيد الأضحى محافظة بورسعيد

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