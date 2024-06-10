محافظ السويس يكرم أوائل الإعدادية العامة والأزهرية (صور)

قال عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن تكريم الطلبة والطالبات يكون في المقام الأول لأولياء أمورهم نظير الجهد الكبير الذي بذلوه.

وطالب المحافظ، الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على أبنائها المتفوقين فى جميع المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها، مشيرًا إلى أن شباب اليوم هم قادة ومستقبل مصرنا الحبيبة.

وأشار المحافظ خلال كلمته باحتفالية تكريم أوائل الشهادة الإعدادية والأزهرية، إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره، كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية في مصر.

وكرم المحافظ اليوم أوائل الشهادة الاعدادية العامة والاعدادية الأزهرية على مستوى السويس بمنحهم شهادة تقدير وميدالية محافظة السويس تقديرًا لتفوقهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته لوجوده وسط ابنائه من الطلاب المتفوقين لتكريمهم لتميزهم وتفوقهم، موجهًا الطلبة بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا إليه والاستمرار فى التقدم والتفوق، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية توفير كافة الإمكانيات للإرتقاء بها.

وفى كلمته، أكد صقر أن هذا التكريم يأتى فى المقام الأول لأولياء أمور الطلاب، نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للنجاح بتفوق.

ووجه صقر الشكر لجميع قيادات التعليم الفنى والقائمين على المنظومة التعليمية بالسويس وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس بحضور خالد سعداوى، السكرتير العام لمحافظة السويس واحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رامى سعد مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

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