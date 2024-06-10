الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ السويس يكرم أوائل الإعدادية العامة والأزهرية (صور)

جانب من التكريم
جانب من التكريم

قال عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن تكريم الطلبة والطالبات يكون في المقام الأول لأولياء أمورهم نظير الجهد الكبير الذي بذلوه.

وطالب المحافظ، الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على أبنائها المتفوقين فى جميع المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها، مشيرًا إلى أن شباب اليوم هم قادة ومستقبل مصرنا الحبيبة.

وأشار المحافظ خلال كلمته باحتفالية تكريم أوائل الشهادة الإعدادية والأزهرية، إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره، كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية في مصر.

وكرم المحافظ اليوم أوائل الشهادة الاعدادية العامة والاعدادية الأزهرية على مستوى السويس بمنحهم شهادة تقدير وميدالية محافظة السويس تقديرًا لتفوقهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته لوجوده وسط ابنائه من الطلاب المتفوقين لتكريمهم لتميزهم وتفوقهم، موجهًا الطلبة بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا إليه والاستمرار فى التقدم والتفوق، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية توفير كافة الإمكانيات للإرتقاء بها.

وفى كلمته، أكد صقر أن هذا التكريم يأتى فى المقام الأول لأولياء أمور الطلاب، نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للنجاح بتفوق.

ووجه صقر الشكر لجميع قيادات التعليم الفنى والقائمين على المنظومة التعليمية بالسويس وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس بحضور خالد سعداوى، السكرتير العام لمحافظة السويس واحمد وزيري  السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رامى سعد مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

IMG-20240610-WA0040
IMG-20240610-WA0040
IMG-20240610-WA0037
IMG-20240610-WA0037
IMG-20240610-WA0038
IMG-20240610-WA0038
IMG-20240610-WA0039
IMG-20240610-WA0039
IMG-20240610-WA0032
IMG-20240610-WA0032
IMG-20240610-WA0034
IMG-20240610-WA0034
IMG-20240610-WA0036
IMG-20240610-WA0036
IMG-20240610-WA0028
IMG-20240610-WA0028
IMG-20240610-WA0029
IMG-20240610-WA0029
IMG-20240610-WA0030
IMG-20240610-WA0030
IMG-20240610-WA0031
IMG-20240610-WA0031
IMG-20240610-WA0024
IMG-20240610-WA0024
IMG-20240610-WA0025
IMG-20240610-WA0025
IMG-20240610-WA0026
IMG-20240610-WA0026
IMG-20240610-WA0027
IMG-20240610-WA0027
IMG-20240610-WA0020
IMG-20240610-WA0020
IMG-20240610-WA0021
IMG-20240610-WA0021
IMG-20240610-WA0022
IMG-20240610-WA0022
IMG-20240610-WA0023
IMG-20240610-WA0023
IMG-20240610-WA0016
IMG-20240610-WA0016
IMG-20240610-WA0017
IMG-20240610-WA0017
IMG-20240610-WA0018
IMG-20240610-WA0018
IMG-20240610-WA0019
IMG-20240610-WA0019
السويس تكريم أوائل الشهادة الاعدادية الاعدادية الأزهرية

مواد متعلقة

مكافآت وشهادات تقدير.. محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ السويس: التطوير الحضارى ينقل المدن السكنية لمستوى أعلى

4025 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 12 لجنة فى السويس

"مراجعة لآخر دقيقة".. طالبات الثانوية العامة فى السويس تلقين النظرات الأخيرة على المنهج

محافظ السويس يعتمد تنسيق مدارس الثانوى العام والفنى للعام الجديد

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال شركة مياه الشرب بشرم الشيخ

"التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي" محاضرة بقصر ثقافة السويس (صور)

إقبال كبير من أهالي السويس على الشواطئ تزامنا مع الموجة الحارة (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

غلق 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

تحرير 108 مخالفات تموينة متنوعة في حملة بالغربية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟