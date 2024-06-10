الأمم المتحدة: العنف المتصاعد ضربة ساحقة للمدنيين في الفاشر بالسودان

قالت الأمم المتحدة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن العنف المتصاعد ضربة ساحقة للمدنيين في الفاشر بالسودان، مؤكدة أن القتال والنهب والفظائع التي يشهدها الخرطوم يجب أن تتوقف الآن.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن الحرب في جميع أنحاء السودان أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك ما يصل إلى 15 ألف شخص في بلدة واحدة بغرب دارفور. وقد اضطر ما يقرب من 9 ملايين شخص إلى ترك منازلهم.

الجثث تتراكم في السودان



وسبق أن قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية إن آخر مستشفى عامل في مدينة الفاشر بدارفور بغرب السودان، أُغلق بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع تحاول الاستيلاء على المدينة الرئيسية.

وتدور الحرب منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشا الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وتعد الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، هي عاصمة الولاية الوحيدة في المنطقة الغربية الشاسعة التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، ومركز إنساني رئيسي لمنطقة على شفا المجاعة.

وأوضحت المنظمة أنه لمدة عام كامل، تراكمت الجثث في السودان، وما زال العالم ينظر بعيداً.