الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود الخطيب يستقبل وفد نادى النصر الرياضى (صور)

الخطيب يستقبل وفد
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر

زار وفد من مجلس إدارة نادي النصر، ضم المستشار أشرف لطفي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم المرعشلي ومصطفى رسمي ومحمد مدبولي، أعضاء المجلس، وهاني أمين، المدير التنفيذي، بزيارة نادي الأهلي بمقر الجزيرة؛ للتهنئة بتتويج الفارس الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 للمرة الـ12 في تاريخ القلعة الحمراء.

كان في استقبال وفد نادي النصر محمود الخطيب الذي أبدى سعادته وامتنانه بهذه الزيارة من مجلس إدارة النصر.

وأعرب وفد نادي النصر عن سعادتهم بانتصارات الأهلي، متمنين دوام الانتصارات للنادي والوقوف على منصات التتويج في جميع المحافل خلال الفترة المقبلة.

ومن المعروف أن نادي النصر له مكانة خاصة في حياة وقلب بيبو الكرة المصرية حيث إنه نشأ وترعرع ومارس كرة القدم حتي سن 17 سنة وانتقل بعدها للقلعة الحمراء.

الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب يستقبل وفد نادي النصر
الخطيب النصر محمود الخطيب الاهلى الخطيب يستقبل وفد نادي النصر

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