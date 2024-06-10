الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غيث مناف: روسيا تتغيب عن حضور قمة أوكرانيا للسلام

جريدة الدستور

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية، إن قمة أوكرانيا للسلام في سويسرا تغيب عنها الجانب الروسي في الحضور.

قمة أوكرانيا للسلام

وأكد غيث مناف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أنه ليس هناك جدوى من هذه القمة بعد تغيب الجانب الروسي عن الحضور.

التغيب الروسي عن القمة 


وأضاف في حديثه، أن سويسرا أكدت أنه سيكون هناك حضور لأكثر من ٩٠ دولة، علاوة عن حضور الأمم المتحدة من أجل وضع البنود الحازمة في هذه الحرب، مشيرًا إلى أن الصين والدول المتحالفة مع النظام الروسي لن يحضروا هذا المؤتمر على الإطلاق.

وسبق أن أكدت الحكومة السويسرية أن 90 دولة ومنظمة سجلت حضورها للمشاركة في قمة أوكرانيا للسلام، التي تنعقد 15 و16 يونيو الجاري.

وأكدت الحكومة أن قمة أوكرانيا للسلام تهدف إلى تحديد خارطة طريق حول كيفية إشراك روسيا وأوكرانيا في عملية السلام المستقبلة، مشيرة إلى أن قمة أوكرانيا للسلام ستناقش السلامة النووية وحرية الملاحة والأمن الغذائي والجوانب الإنسانية.

غيث مناف منتصف النهار قمة أوكرانيا للسلام القاهرة الإخبارية التغيب الروسي عن قمة أوكرانيا

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