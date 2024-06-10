لو بتواجهي مشكلة مع ابنك في المذاكرة.. طرق التعامل الصحيح

مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، تعلن منازل الطلاب حالة الطوارئ لتهيئة الظروف للمساعدة على التركيز، ويقع الحمل الثقيل على عاتق الأم، التي تكون دائمًا بصحبة الأبناء في المنزل وتكون الأقرب لهم لمتابعة شئون المذاكرة والامتحانات والتركيز.

وتعاني بعض الأمهات من العادات السيئة للأبناء ومنها الهدوء الزائد عن الحد واللامبالاة، ويقدم التقرير التالي نصائح لأولياء الأمور بشكل عام والأمهات بشكل خاص للتغلب على تلك العقبة ومرور أيام الامتحانات مرور آمن.

نصائح خلال مذاكرة مواد الثانوية العامة 2024

التحلي بالصبر يعتبر أحد أهم وسائل التغلب على لامبالاة الأبناء في المذاكرة وخاصة أيام الامتحانات، ومنح الطالب وقت للاسترخاء والراحة وعدم الضغط عليه بالكلمات التى تزيد من الأمر تعقيدا وتجنب العصبية والالتزام بضبط النفس.

اخفاء مشاعر الخوف والقلق والتركيز على تهدئة الطالب ومحاولة زيادة ثقته بنفسه.

تخصيص وقت للاستراحة واللعب والبعد عن المذاكرة أو الخروج خارج المنزل للتنزه برفقة الأهل أو الأصدقاء.