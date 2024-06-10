لو بتواجهي مشكلة مع ابنك في المذاكرة.. طرق التعامل الصحيح
مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، تعلن منازل الطلاب حالة الطوارئ لتهيئة الظروف للمساعدة على التركيز، ويقع الحمل الثقيل على عاتق الأم، التي تكون دائمًا بصحبة الأبناء في المنزل وتكون الأقرب لهم لمتابعة شئون المذاكرة والامتحانات والتركيز.
وتعاني بعض الأمهات من العادات السيئة للأبناء ومنها الهدوء الزائد عن الحد واللامبالاة، ويقدم التقرير التالي نصائح لأولياء الأمور بشكل عام والأمهات بشكل خاص للتغلب على تلك العقبة ومرور أيام الامتحانات مرور آمن.
نصائح خلال مذاكرة مواد الثانوية العامة 2024
- التحلي بالصبر يعتبر أحد أهم وسائل التغلب على لامبالاة الأبناء في المذاكرة وخاصة أيام الامتحانات، ومنح الطالب وقت للاسترخاء والراحة وعدم الضغط عليه بالكلمات التى تزيد من الأمر تعقيدا وتجنب العصبية والالتزام بضبط النفس.
- اخفاء مشاعر الخوف والقلق والتركيز على تهدئة الطالب ومحاولة زيادة ثقته بنفسه.
- تخصيص وقت للاستراحة واللعب والبعد عن المذاكرة أو الخروج خارج المنزل للتنزه برفقة الأهل أو الأصدقاء.
- تنظيم وقت المذاكرة، للحصول على أفصل النتائج
- أعلى درجة للتركيز ونشاط العقل هي في وقت الصباح الباكر، وعلينا تجنب الدراسة خلال فترة الليل، لأن الأكسجين يقل في الجو حينها، مما يقلل من عملية التركيز.
- تشجيع الطالب على استمرار ممارسة الهوايات حتى أثناء الامتحانات لعدم الشعور بالملل.
- استخدمي البطاقات التعليمية أو الملاحظات اللاصقة، ويمكنك حتى تشجيع ابنك على الدراسة مع الأصدقاء عبر البريد الإلكتروني.
- أغلقي التلفاز أثناء المذاكرة، وأبعدي أي أجهزة إلكترونية أو ألعاب مفضلة.
- تحديد وقت معين للمذاكرة يوميًا يجعل الطالب يستجمع تركيزه ويرفع معدلات التحصيل
- تأكدي من أن ابنائك يحصلون على فترات راحة قصيرة للتخلص من الضغط في خضم جلسة دراسية طويلة، وإلا فقد يتعرضون للتوتر الشديد، والضغط الذي يؤدي إلى فقدان التركيز.