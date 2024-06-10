الإثنين 10 يونيو 2024
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"وكأنك ترى هذا المشهد".. الشيخ رمضان عبد المعز يشرح قصة ذبح سيدنا إسماعيل

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

شرح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، قصة ذبح سيدنا إسماعيل على يد أبيه سيدنا إبراهيم، فعندما عندما كبر إسماعيل، رأى إبراهيم في المنام أنه يؤمر بذبحه، ومن المعروف أن رؤى الأنبياء هي وحي من الله تعالى، فكانت هذه الرؤية اختبارا لإبراهيم عليه السلام في أن يذبح هذا الولد العزيز على قلبه، أول أبناؤه الذي رزقه به الله تعالى على كبر، وقد سارع إبراهيم إلى طاعة ربه وامتثل لأوامره بذبح ابنه إسماعيل.

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عرض الأمر على ابنه أولا، حتى يهون عليه الأمر، وذلك كما ورد في قول الله تعالى: "فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ" صدق الله العظيم.

وامتثل إسماعيل عليه السلام لأوامر ربه، فجعل إبراهيم عليه السلام وجه ابنه مقابلا للأرض حتى لا يرى عملية ذهبه، ثم كبّر وتشهد الولد استعدادا للموت، فمرر إبراهيم عليه السلام السكين على رقبة إسماعيل عليه السلام ولكنها لم تذبحه، فناداه الله تعالى كما قال في كتابه العزيز، "وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ".

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