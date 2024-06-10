الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث أونروا لـ"القاهرة الإخبارية": شبح المجاعة يسيطر على جنوب غزة بصورة كبيرة

جريدة الدستور

قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لأونروا، إن شبح المجاعة يسيطر على جنوب قطاع غزة بصورة كبيرة الآن.

وأكد عدنان أبوحسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب قطاع غزة يتركز به حوالي مليون و٧٠٠ ألف مواطن في مساحة صغيرة للغاية في النصيرات.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأضاف في حديثه، أنه تم تدمير قرى شاملة في مدينة خان يونس، لذلك حدث انهيار حقيقي في المنظومة الصحية ومنظومة المساعدات في القطاع.

وتابع: "تمكنا من إدخال ٦٢ شاحنة تقريبًا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، ويمكن القول إن هذه المساعدات غير كافية لمساعدة المواطنين في قطاع غزة".

انتشار الأوبئة والأمراض 

واستطرد: "عدم وجود مياه صالحة للشرب بسبب تسربات شبكة الصرف الصحي على شبكة المياه أمر في غاية الصعوبة، لذا نحذر من الأوبئة المعدية والفتاكة، وندعو الله ألا تنتشر الكوليرا بسبب انتشار الدماء وضعف المناعة في ظل هذا التلوث الذي يوجد في قطاع غزة".

متحدث الأونروا عدنان أبو حسنة انتشار الأوبئة جرائم الاحتلال القاهرة الإخبارية

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