أبرزهم أحمد رزق ووفاء عامر.. إعلان قائمة المكرمين بمهرجان همسة للآداب والفنون

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في دورتها الـ12، عن تكريم الفنان « أحمد رزق» ومنحه جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن دوره بمسلسل "بيت الرفاعى" بتصويت الجمهور.

كما أعلنت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الكاتب فتحى الحصرى، عن نتائج استفتاء مهرجان همسة لأفضل أعمال الدراما الرمضانية، وقررت تكريم الفنانة وفاء عامر، والفنان محمد على رزق، والفنان إياد نصار، والفنان أحمد بدير، والفنان أحمد رزق.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم قررت تكريم المخرج أحمد صقر، والفنان طارق الدسوقى، والفنانة ميرنا وليد، والمخرج المسرحى حسام الدين صلاح، والإعلامي سمير فقيه، والناقد عماد يسرى.

تنطلق فعاليات الدورة 12 من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، يوم السادس من سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.