الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخارجية الأمريكية": الرئيس السيسى وبلينكن ناقشا أهمية إعادة فتح معبر رفح الحدودى وإعمار غزة

بلينكن والسيسي
بلينكن والسيسي

قال المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الإثنين- في قراءة عن لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة- إنهما ناقشا أهمية إعادة فتح معبر رفح الحدودي وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني.

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"القاهرة الإخبارية": بلينكن يصل إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار فى غزة

وقف إطلاق النار في غزة

وتابع ميلر وفقًا لموقع الخارجية الأمريكية: السيسي وبلينكن ناقشا اقتراح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والذي من شأنه أن يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين. 

وقال ميلر: "لقد شكر الوزير الرئيس السيسي على قيادة مصر في الوساطة في هذا الاقتراح"، مؤكدًا أن هذا الاقتراح من شأنه أن يخفف معاناة الفلسطينيين في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية، وأن حماس يجب أن تقبله دون تأخير.

رفض التهجير 

وتابع ميلر: لقد واصل الوزير بلينكن والرئيس السيسي المناقشات حول خطط الحكم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع في غزة، والتي سيعززها اقتراح وقف إطلاق النار، كما ناقشا أهمية إعادة فتح معبر رفح الحدودي وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني، وأكد الوزير مجددًا رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

وسبق وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك "شعورًا بالإلحاح" حول مقترحات وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أن الوسطاء المصريين تحدثوا مع حماس في وقت سابق اليوم.

إشادة أمريكية بالدور المصري 

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تقدر بشدة الدور الذي تلعبه مصر، لكنه قال أيضًا إن الجميع في المنطقة بحاجة إلى ممارسة الضغط على حماس لحملهم على قبول الصفقة كان ذلك على الطاولة.

وأضاف: «لا أحد منا يستطيع أن يضع نفسه في ذهن حماس»، لافتًا إلى أنه لا يعرف ماذا سيكون ردهم على المقترحات.

وتابع بلينكن إنه في غياب خطة "اليوم التالي" لغزة، لا يوجد سوى ثلاثة خيارات، إما ترك إسرائيل في الاحتلال، أو عودة حماس إلى الحكومة، أو فراغ كامل في السلطة. وقال إن أيًا من هذه الخيارات لم يكن قابلًا للتطبيق.

أجندة بلينكن مصر السيسي 2500 زيارة توعية غزة

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