الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشيخ أحمد المشد: "ماينفعش الست تمسك موبايل جوزها تفتش فيه"

الشيخ أحمد المشد
الشيخ أحمد المشد

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العلاقات الاجتماعية بين الأزواج لا بد أن تتسم بالقيم والآداب، الذي نفعله خارج بيوتنا.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية cbc، أن الأسرة تعتبر القدوة الأولى للأبناء، ولا بد من تعودهم على القيم الحسنة والمثل العليا.

واستشهد "المشد" بأية: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُوسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًة"، مشيرًا إلى أنه لو لم يتواجد ما ذكر بالأية بين الزوجين ستفشل العلاقة.

وأشار إلى أنه لابد من تواجد الأمانة بين الزوجين، مستشهدًا بأحد المواقف التي تزيد الشك والريبة في العلاقة بين الأزواج، وهو البحث في هواتف بعضهم البعض، وهذا يسهم بشكل كبير في كسر الثقة بينهم، قائلًا: "ماينفعش الست تمسك موبايل جوزها تفتش فيه".

ونوه بأن الزوج لابد أن يكون قدوة ومسئولًا، فكيف ستكون الحياة، والزوجة تري بأنها غير مريحة ولا يطمئن لها، وبالتالي فالثقة والأمانة بين الأزواج لا بد أن تكون متبادلة.

الشيخ أحمد المشد الستات مايعرفوش يكدبوا فضائية CBC العلاقات الاجتماعية الأمانة بين الزوجين

مواد متعلقة

"السفيرة عزيزة".. طرق "الخريطة الذهنية" لتلخيص ومراجعة المنهج ليلة الامتحان

"روشتة سريعة".. لتخفيف الضغط على الأهالى والطلبة أثناء امتحانات الثانوية العامة

الستات ما يعرفوش يكدبوا.. "بطلة الحكاية" مشهد الأمهات أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

مراسل إكسترا نيوز يرصد عملية دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح

الصحة الفلسطينية: محطة الأكسجين الوحيدة فى غزة مهددة بالتوقف التام

سقوط قتلى وجرحى.. حزب الله يُنفذ هجومًا بمسيرات على مقر قيادة لجيش الاحتلال

"التضامن" تعلن اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

استعدادات مكثفة من جانب الوزارات والجهات المعنية لعيد الأضحى (فيديو)

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟