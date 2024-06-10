الشيخ أحمد المشد: "ماينفعش الست تمسك موبايل جوزها تفتش فيه"

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العلاقات الاجتماعية بين الأزواج لا بد أن تتسم بالقيم والآداب، الذي نفعله خارج بيوتنا.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية cbc، أن الأسرة تعتبر القدوة الأولى للأبناء، ولا بد من تعودهم على القيم الحسنة والمثل العليا.

واستشهد "المشد" بأية: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُوسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًة"، مشيرًا إلى أنه لو لم يتواجد ما ذكر بالأية بين الزوجين ستفشل العلاقة.

وأشار إلى أنه لابد من تواجد الأمانة بين الزوجين، مستشهدًا بأحد المواقف التي تزيد الشك والريبة في العلاقة بين الأزواج، وهو البحث في هواتف بعضهم البعض، وهذا يسهم بشكل كبير في كسر الثقة بينهم، قائلًا: "ماينفعش الست تمسك موبايل جوزها تفتش فيه".

ونوه بأن الزوج لابد أن يكون قدوة ومسئولًا، فكيف ستكون الحياة، والزوجة تري بأنها غير مريحة ولا يطمئن لها، وبالتالي فالثقة والأمانة بين الأزواج لا بد أن تكون متبادلة.