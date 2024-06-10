"اليونيسف": وضع الأطفال فى غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم

أوضح كاظم أبوخلف، الناطق باسم اليونيسف، تفاصيل ما أعلنته المنظمة أن 90% من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم للنمو السليم، قائلا: "إن وضع الأطفال في غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، وهناك تقارير تجري ما بين الفينة والفينة".

وأضاف أبوخلف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أنه طبقا لآخر تقرير فإن 9 أطفال من بين 10 يعانون من الفقر الغذائي الشديد، ما يودي إلى مرحلة الهزال وهي مرحلة خطيرة تهدد حياتهم، وهي أرقام صادمة، فضلًا عن العدد الكبير من الأطفال القتلى الناجمة عن هذه الحرب، كذلك النساء.

وأوضح أن هذه نتيجة طبيعية للاستمرار والإمعان في مسألة التضييق على وصول المساعدات بالشكل المطلوب وبالوقت المطلوب وحتى بالكمية المطلوبة.