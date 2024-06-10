الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخارجية الأمريكية": بلينكن والرئيس السيسى بحثا إعادة إعمار غزة بعد الحرب

بلينكن
بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خطط الحكم والأمن وإعادة إعمارغزة بعد الحرب.

جاء ذلك خلال جولة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط، شملت مصر وإسرائيل.

بلينكن يصل إلى إسرائيل وسط مساعٍ دبلوماسية
 

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بلينكن: هناك "شعور بالإلحاح" للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة


وسبق أن وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل كجزء من حملة دبلوماسية؛ لإقناع حماس بقبول وقف إطلاق النار، واقتراح سراح الرهائن الذي قد يؤدي إلى نهاية الحرب.

ووصل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى تل أبيب يوم الاثنين بعد اجتماعات عقدت في وقت سابق من اليوم في القاهرة، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين.

ويصل بلينكن إلى إسرائيل في وقت هش، بعد استقالة بيني جانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية أمس الأحد. ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن مع جانتس يوم الثلاثاء.

كما يصل بعد يومين من الغارة الإسرائيلية التي أنقذت أربعة رهائن، وأسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.

وهذه هي الرحلة الثامنة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

مصر غزة وزير الخارجية بلينكن السيسي

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