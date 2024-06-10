فودة يترأس المجلس التنفيذي بقاعة الاجتماعات الكبرى بطور سيناء

ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء جلسة المجلس التنفيذي رقم 5 الذي عقدت، الاثنين، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور د.إيناس سمير، نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام.

وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء أن الجلسة بدأت بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة بتاريخ 28 / 5/ 2024.

وأضاف البيان أن الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تقدمت بطلب بشأن الموافقة علي استغلال مبنى متواجد بحديقة الشهداء لصالح جمعية رعاية مرضى الأورام والحالات الحرجة نظير مبلغ 3000 جنيه شهريا وزيادة سنوية 10% قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات.

وعرض طلب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن تخصيص مساحة 5000 م٢ بشرم الشيخ لإنشاء مركز تدريب بمنطقة شرم الميه.

كما تم عرض تطوير مكتبة الطفل المقامة في هضبة ام السيد بجوار المدرسة الفرنسية بشرم الشيخ، وتطوير شارع الملك عبد الله وأحياء منطقة البولينج

تخصيص مساحة لإقامة مخازن

كما تم عرض طلب مقدم من احد الشركات للحصول على مساحة 5000 الي 7000 م٢ بنظام الأشغال السنوي بمدينة شرم الشيخ لإقامة مخازن استراتيجية للمواد الغذائية عليها ( سوق جملة).



كما تم مناقشة طلب الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ باستغلال مساحة 15 فدان في التخلص الآمن للحمأة من المساحة المخصصة لمشروع ادارة المخلفات الصلبة والبالغ مساحتها 500 ألف م2.

تقرير لجنة الاصحاح البيئي

وقام الدكتور هيثم الشنهاب مدير مديرية الصحة، بعرض تقرير لجنة الاصحاح البيئي ونتائج أعمال المرور ونتائج اعمال الرش والتطهير.