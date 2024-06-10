الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نزلاء مراكز التأهيل يشكرون الرئيس والداخلية لمساعدتهم فى أداء امتحانات الثانوية العامة

توك شو نزلاء مراكز
توك شو نزلاء مراكز التأهيل

وجه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الملتحقين بالثانوية العامة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، وقطاع التنمية الاجتماعية، لتوفير كل سبل الراحة لهم لأداء امتحاناتهم.

وقالت إحدى النزيلات: "مبسوطة جدًا إني بأكمل دراستي، وإن شاء الله أكمل وأدخل جامعة".

وقال أحد النزلاء: "أشكر الرئيس السيسي ووزارة الداخلية وقطاع التنمية الاجتماعية على الدعم، وإننا كطلبة يتوفر لنا كل السبل للمذاكرة".

وأضاف آخر: "أشكر وزارة الداخلية إني في مركز إصلاح وتأهيل بدر بامتحان الثانوية العامة، وإن شاء الله أخذ الشهادة وأكمل تعليمي".

وأدى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الملتحقين بالثانوية العامة امتحاناتهم داخل لجان أقيمت بمراكز الإصلاح والتأهيل.

كانت وزارة الداخلية أنهت استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين وفق أعلى المعايير والاختيار الجيد للعناصر الشرطية المشاركة مع رفع درجة الاستعداد، من خلال تكثيف الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة لملاحظة الحالة الأمنية. 

طلاب الثانوية العامة يشكرون الداخلية على تأمين لجان الامتحانات: “نشعر بأمان”

الإصلاح مراكز الإصلاح السيسي وزارة الداخلية قطاع التنمية الاجتماعية

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