وزير الصحة يشهد حفل أوائل خريجى الزمالة المصرية دفعة ديسمبر 2023

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، حفل تكريم أوائل خريجي برنامج الزمالة المصرية دفعة ديسمبر 2023، بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، وأعضاء المجالس العلمية، وأسر الطلاب المكرمين، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بحضور حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج الزمالة المصرية، وهو البرنامج الذي يعد رمزًا للتميز والتفوق في المجال الطبي بمصر، مؤكدا أن الزمالة المصرية تقوم بتخريج عدد 3 آلاف طبيب مصري سنويا، لافتا إلى أن إنشاء الزمالة المصرية جاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء، عام 1998، وكان خطوة رائدة في تطوير التعليم والتدريب الطبي في مصر.

وأضاف الوزير أن الزمالة المصرية كبرنامج تدريبي مهني أسهمت بفاعلية على مدار السنوات السابقة، في تأهيل كوادر طبية على أعلى مستوى في مختلف التخصصات الطبية، مؤكدا أن وصول عدد التخصصات بالزمالة المصرية إلى 74 تخصصًا هو دليل على شمولية وتنوع هذا البرنامج، مما يعكس التزام وزارة الصحة والسكان بتقديم أفضل تدريب طبي ممكن، كما أن الزمالة المصرية لها تقدير في كافة الدول العربية بفضل التدريب على أيدي المجالس العلمية المتخصصة المرموقة.



ووجه الوزير، كلمة للخريجين، قائلا: «أنتم تقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في حياتكم المهنية، وقد تزودتم بالمعرفة والمهارات الإكلينيكية والفنية اللازمة لمواجهة التحديات الصحية المعاصرة، فإن رحلة التدريب التي خضتموها على مدار سنوات الدراسة ليست مجرد اكتساب للمعلومات، بل هي تجربة ثرية لتطوير وتعديل السلوك المهني للأفضل، مما يضع على عاتقكم قدرا كبيرا من المسئولية لخدمة المرضى.

بناء مستقبل صحي أفضل

وفي نهاية كلمته، تقدم الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، من رؤساء وأعضاء هيئة المجالس العلمية والمشرفين والمدربين، ولكل من ساهم في تقديم الدعم لهؤلاء الخريجين حتى وصلوا إلى هذا اليوم المميز، مشيرا إلى أن هذه الجهود المبذولة محل تقدير واعتزاز، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل صحي أفضل لمصر، متمنيا للجميع التوفيق في المسيرة المهنية، داعيا الخريجين لمواصلة التعلم والتطوير المستمر، فالعلم لا يتوقف عند حد، والطريق نحو التميز مفتوح دائمًا، ووعد الوزير بحل المشاكل التي تم رصدها في أماكن التدريب وتوافر عدد التخصصات.

من جانبه، توجه الدكتور حسام حسني، أمين عام الزمالة المصرية، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على رعايته لهذا الحفل ورعايته لمنظومة تدريب الأطباء، كما توجه بالشكر لرئيس المجلس الصحي المصري الدكتور محمد لطيف، على تقديم كل الدعم لأعضاء المنظومة الصحية من أطباء وتمريض، كما رحب بأوائل خريجي الزمالة المصرية مثمنًا جهودهم ومثابرتهم في التعليم.

وتوجه الدكتور حسام حسني، بالشكر لرؤساء المجالس العلمية من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة، والذين استطاعوا من خلال المجلس الصحي المصري، تحقيق التكامل بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحفل شهد تكريم 104 أطباء، من أوائل خريجي برنامج الزمالة المصرية عن العام الدراسي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الخريجين لنفس العام الدراسي 1570 خريجا، لافتا إلى أن الزمالة المصرية هي شهادة مهنية قائمة على ممارسة المهنة والتدريب بشكل عملي، وهو تدريب منهجي إكلينيكي وعلمي، يعتمد على اكتساب المهارات اللازمة للتخصص أثناء العمل، بالإضافة إلى حضور المتدرب المحاضرات النظرية والتدريب الإكلينيكي وحلقات العمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس العلمي للتخصص.

وتابع «عبدالغفار» أن مدة البرنامج التدريبي تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، يتفرغ خلالها المتدرب وقتا كاملا للتدريب بأحد المستشفيات أو المراكز التدريبية المعتمدة من الزمالة، وتشمل 74 تخصصا معتمدا، في عدد 708 مراكز معتمدة، بواقع 3432 قسما معتمدا.

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