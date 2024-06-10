الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو صنعت أسطورة 2.. نيدفيد وبطولة 96

نيدفيد في يورو 1996
نيدفيد في يورو 1996

أيام قليلة وتنطلق النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا رسميًا اعتبارًا من 14 يونيو في أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ.

وفي 16 نسخة ماضية شهدت البطولة بزوغ أسم جديدة في الكرة العالمية والأوروبية، سطع بعدها اسمه وكانت محطة انطلاقه في مسيرته.

الدستور” في سلسلة تقرير “يورو صنعت أسطورة” ستسرد الحديث عن نجم تم بزوغه في بطولة من بطولات اليورو وفي الحلقة الثانية سنتحدث عن بافل نيدفيد أسطورة ونجم منتخب التشيك ونادي يوفنتوس السابق.

يورو صنعت أسطورة 1.. بزوغ نجم لوكا مودريتش في نسخة 2008

نسخة 1996

وفي النسخة العاشرة من البطولة التي استضافتها إنجلترا، فرض الشاب “نيدفيد” حينها بقوة نفسه على عملاقة وسط الملعب وعلى رأسهم زين الدين زيدان.

ظهر لاعب خط الوسط لأول مرة مع منتخب جمهورية التشيك في يونيو 1994 بفوزه 3-1 على جمهورية أيرلندا، ثم كانت أول بطولة كبرى له يورو 1996.

سجل نيدفيد أول هدف دولي له في مباراة بلاده بالمجموعة ضد إيطاليا ووضع جمهورية التشيك في المقدمة 1-0 بعد 4 دقائق، على الرغم من أن إيطاليا سجلت هدف التعادل خلال الشوط الأول، فقد تم تقليصها إلى عشرة لاعبين وسجلت جمهورية التشيك مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول للفوز 2-1. 

لعب نيدفيد في مباراة المجموعة الثالثة، ضد روسيا، وتلقى بطاقته الصفراء الثانية في البطولة حيث تعادل التشيك 3-3 ليتقدموا إلى مرحلة خروج المغلوب.

تم إيقافه في ربع النهائي لتراكم الإنذارت، ثم عاد في نصف النهائي ضد فرنسا، واختير نيدفيد أفضل لاعب في المباراة حيث وصلت جمهورية التشيك إلى المباراة النهائية بعد ركلات الترجيح، حيث سجل ركلة الجزاء الثانية لبلاده.

 وخسر هو وفريق جمهورية التشيك 2-1 في المباراة النهائية أمام ألمانيا التي سجلت هدفًا ذهبيًا.

وفور تألقه في اليورو تعاقد لاتسيو مع نيدفيد بعد البطولة حيث بدأ مسيرته الرائعة في الكالتشيو التي امتدت مع اليوفي.

يورو 2024 “يورو صنعت أسطورة بافل نيدفيد نيدفيد التشيك

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