تصل لـ6 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمر كمال فى عيد الأضحى

طرحت الجهة المنظمة لحفل كل من المطرب عمر كمال، ومطربي المهرجانات عنبة ومسلم، التذاكر الخاصة بحفلهم المقرر إقامته باستاد القاهرة يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.

أسعار تذاكر حفل عمر كمال بمناسبة عيد الأضحى

انقسمت أسعار التذاكر الخاصة بالحفل إلى ثلاث فئات وصلت لـ6000 جنيه، وهى الفئة الأولى، أما الثانية بمبلغ 500 جنيه، والثالثة والأخيرة بقيمة 350 جنيهًا.

ويقدم عمر كمال، خلال الحفل، باقة من أروع أغنياته التى يتفاعل معها الجمهور، منها لغبطيطة، في داهية، عود البطل، بيبي، السخان وغيرها، فضلًا عن عدد من الأغاني الجديدة التي يطل بها على الجمهور لأول مرة، وهى أحدث أغنياته "أنا بطل السوق" التى قدمها على طريقة الدويتو مع النجم محمود الليثي، والأغنية من كلمات أحمد يوسف الجوكر ومصطفى وألحان رمضان البرنس وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتصدرت الأغنية فور طرحها الترند وحققت نسبة مشاهدة عالية .

عمر كمال يحتفل مع جمهوره بأحدث أغنياته فى عيد الأضحى

كما يحتفل عمر كمال، مع جمهوره بأغنيته الجديدة "الساحر" التى طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية المختلفة والقنوات الفضائية.

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير.

كلمات أغنية الساحر

"ينفع يا ساحر تجبلي صاحب راجل ومش غدار.. كل اللي مني باعوني

شوفلي يا عم أي حوار.. ملقتش في اللي معايا أصل وكلو سابني وطار.. أرجوك ساعدني وشوفلي حل أنا شفت ذل مرار.. ذئاب مش صحاب دول دول بشر شياطين.. وعايش مش مخون وسط ناس تعابين".