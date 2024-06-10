نائب التنسيقية: دراسة الذكاء الاصطناعى متميزة وتضم العديد من المحاور

أشاد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والتي حملت عنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، مؤكدا أن الدراسة تميزت بتناولها أكثر من محور جديد في الموضوع الأكثر خطورة خلال الفترة الحالية؛ بسبب التطور الهائل الذي يشهده العالم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ للدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ملايين الوظائف اللي ستختفي، والتي سيحل محل بعضها وظائف أخرى ويختفي تماما بعضها الآخر.



وأثنى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إبراز الدراسة لدور الدولة المصرية في هذا المجال.

وبدأ مجلس الشيوخ أمس الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات.