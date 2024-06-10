لطلاب الثانوية العامة.. اعرف العلاقة بين زيادة ألوان طبق السلطة والقدرة على التركيز

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري تغذية علاجية، إن طالب الثانوية العامة على مدار العام يقوم بإدخال المعلومات في الذاكرة، وأثناء الامتحان يحتاج إلى استرجاعها، مؤكدا أن صحة الطالب وتغذيته تساعد بنسبة كبيرة في استرجاع المعلومات؛ فالطعام جزء لا يتجزأ من صحة الجسم بوجه عام والمخ بوجه خاص.

وأضاف "حلمي"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، أن الأطعمة التي لونها أخضر مثل الملوخية والجرجير غنية بفيتامن k، موضحا أنه مهم جدا لتنشيط الدورة الدموية ومنع التجلط الذي يصل إلى المخ، ويؤثر على ذاكرة الطالب.

وأشار إلى أن الملوخية بها 30 عنصرا، منها 15 تساعد على تقوية ذاكرة المخ، موضحا أنها بها الكثير من الفيتامينات مثل A وK وC، التي تعمل على تنشيط ذاكرة المخ، بالإضافة إلى أنها مليئة بالكثير من المعادن مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم، مشددا على ضرورة توافرها في طبق السلطة.