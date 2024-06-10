الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف العلاقة بين زيادة ألوان طبق السلطة والقدرة على التركيز

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري تغذية علاجية، إن طالب الثانوية العامة على مدار العام يقوم بإدخال المعلومات في الذاكرة، وأثناء الامتحان يحتاج إلى استرجاعها، مؤكدا أن صحة الطالب وتغذيته تساعد بنسبة كبيرة في استرجاع المعلومات؛ فالطعام جزء لا يتجزأ من صحة الجسم بوجه عام والمخ بوجه خاص.

وأضاف "حلمي"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، أن الأطعمة التي لونها أخضر مثل الملوخية والجرجير غنية بفيتامن k، موضحا أنه مهم جدا لتنشيط الدورة الدموية ومنع التجلط الذي يصل إلى المخ، ويؤثر على ذاكرة الطالب.

وأشار إلى أن الملوخية بها 30 عنصرا، منها 15 تساعد على تقوية ذاكرة المخ، موضحا أنها بها الكثير من الفيتامينات مثل A وK وC، التي تعمل على تنشيط ذاكرة المخ، بالإضافة إلى أنها مليئة بالكثير من المعادن مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم، مشددا على ضرورة توافرها في طبق السلطة.

استشاري تغذية السفيرة عزيزة دي ام سي استشاري تغذية علاجية الدكتور محمد حلمي نهى عبد العزيز

مواد متعلقة

"روشتة سريعة".. لتخفيف الضغط على الأهالى والطلبة أثناء امتحانات الثانوية العامة

الستات ما يعرفوش يكدبوا.. "بطلة الحكاية" مشهد الأمهات أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

مراسل إكسترا نيوز يرصد عملية دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح

الصحة الفلسطينية: محطة الأكسجين الوحيدة فى غزة مهددة بالتوقف التام

سقوط قتلى وجرحى.. حزب الله يُنفذ هجومًا بمسيرات على مقر قيادة لجيش الاحتلال

"التضامن" تعلن اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

استعدادات مكثفة من جانب الوزارات والجهات المعنية لعيد الأضحى (فيديو)

عمرو الفقى: الإعلام أمن قومى.. وعلينا تنمية تمويل المؤسسات الصحفية ودعمها

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟