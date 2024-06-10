طلاب الثانوية العامة يشكرون الداخلية على تأمين لجان الامتحانات: “نشعر بأمان”

أشاد طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بتأمين وزارة الداخلية للجان الامتحانات، مؤكدين شعورهم بالاطمئنان والراحة.

وقالت إحدى الأمهات: "وجود أعضاء الشرطة تطمن المواطن، بشكر الداخلية إنها موفرة لنا الأمن، مش سايبانا لوحدنا".

وقال أحد الطلاب: "أشكر وزارة الداخلية على التأمين الرائع، وعلى وقوفهم أمام اللجان".

وأضافت إحدى الطالبات: "كنت قلقانة الصبح، ولما شفت تأمين الشرطة اتطمنت، وبقينا مهتمين نحل الامتحان، في جو رائع نحل الامتحان وإحنا في أمان، ووجود الشرطة خفف من القلق والتوتر".

أصدرت وزارة الداخلية فيديو يكشف عن تفاصيل إجراءاتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة في كافة المحافظات، لتوفير جو ملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

واتخذت الوزارة كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة وبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وأولياء الأمور أثناء سير الامتحانات بالتزامن.