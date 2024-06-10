الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أهمية غسيل الأضاحي» في ندوة تعريفية بقنا (صور)

جانب من الندوات التعريفية
جانب من الندوات التعريفية

نظمت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، الإثنين، ندوة توعوية بالتعاون مع قصر ثقافة مدنة نجع حمادي شمالي قنا تحت عنوان أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

جاء ذلك في إطار حرص الشركة، على تقديم خدمة أفضل للمواطنين، ضمن برنامج الأنشطة المستدامة لتوعية العملاء بضرورة الحفاظ علي كل نقطة مياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وبتوجيهات رجب عرفه خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

في السياق، قام فريق التوعية بتعريف المواطنين إلى أن إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحى من السلوكيات غير الصحيحة والتي تؤدي إلي كثرة الطفوحات وانسداد شبكة، كما تم تعريف الحضور بالخدمات التي تقدمها الشركة مثل القطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه وعدادات المياه مسبقة الدفع وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، إضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المواطنين.

من جانبه، أكد محمد مصطفى حجاج، مدير إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن إدارة التوعية تحقق نجاحًا واضحًا وملموسًا من خلال حملات التوعية لتغير السلوك والفكر لدى المواطنين وترسيخ مبدأ ترشيد استهلاك المياه علي كافة شرائح المجتمع.

رئيس شركة مياه قنا رئيس مياه قنا قنا شركة مياه قنا أخبار قنا

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