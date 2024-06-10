الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب التنسيقية: تهيئة البيئة التشريعية ضرورة لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعى

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الذكاء الاصطناعي سيجبر الحكومات على تغيير نماذج الأعمال في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب التنسيقية في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة دراسة حول "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".

وأضاف نائب التنسيقية، أنه قبل الحديث عن الذكاء الاصطناعي يجب توفير بيئة تشريعة وأطر تنظيمية، وإتاحة تداول البيانات، وتمويل للمبادرات والمشروعات، موضحا أن لدينا البنية التحتية التكنولوجية والموارد البشرية ولكن لم نبدأ بعد في تأسيس الأطر التنظيمية والتشريعات الملائمة التي تضمن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، وضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسئول، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأنظمة الذكية.

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وأشار "نائب التنسيقية" إلى أنه لا خوف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن الخوف من عدم تحصين المواطنين بالتشريعات اللازمة لحماية بياناتهم وخصوصيتهم، والقوانين الواجب توافرها لتأسيس بيئة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بهدف حماية بيانات وخصوصية المواطنين، ولكن حتى الآن، لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية والتي تأخرت لما يقرب من 4 سنوات.

وشدد على ضرورة إصدار تشريع لإتاحة وتداول البيانات، وهو عصب أو وقود تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تنظم تداول البيانات بين المؤسسات والجهات المختلفة

وأوضح نائب التنسيقية، أن قوانين الأمن السيبراني، لحماية الأنظمة الذكية والبيانات الحساسة من التهديدات السيبرانية والاختراقات الإلكترونية بالإضافة إلى قوانين الشفافية والمساءلة، للتأكيد على آلية جمع البيانات واستخدامها، وتحميل المسئولية للجهات المعنية في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات كما أن تشريعات مكافحة التحيز، لتجنب التحيز في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمان العدالة والمساواة في معالجة البيانات واتخاذ القرارات.

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