الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع استمرار الموجة الحارة.. نصائح تساعدك في اختيار ملابس ملائمة لفصل الصيف

الملابس لفصل الصيف
الملابس لفصل الصيف

تتأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة تضرب جميع أنحاء الجمهورية على مدار الأيام القليلة الماضية.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأفكار والمقترحات حول الملابس التي يجب ارتداؤها خلال فصل الصيف للحفاظ على رطوبة الجسم.

 

أنسب أنواع الملابس لفصل الصيف 

  • القميص الكتاني الأبيض الفضفاض لا يقتصر على الموضة فحسب، بل إنه مناسب أيضًا للأيام الحارة والمشمسة، حيثُ تمتص الملابس الداكنة المزيد من الحرارة، ولا تسمح الملابس الضيقة بالتبخر – وهو نظام التبريد الطبيعي لجسمك.
  • القطن هو نسيج جيد آخر يمكنك اختياره في الحرارة.
  • اختر الألوان الفاتحة بدلاً من الألوان الداكنة إذا كان هدفك الأساسي هو البقاء هادئًا.

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الملابس الواقية من الشمس

هناك فرق بين نوع الملابس التي تبقيك باردًا في الحرارة ونوع الملابس التي تحميك من الأشعة فوق البنفسجية.

 

إذا كان هدفك هو الحماية من الشمس، فاختر الألوان الداكنة أو الزاهية بدلاً من اللون الأبيض أو الباستيل، فهي تمتص المزيد من الحرارة، مما يمنع الأشعة من اختراق بشرتك.

 

الملابس الجافة أكثر حماية من الملابس المبللة. توفر الملابس المنسوجة بإحكام، أو الألياف الصناعية، مثل البوليستر والحرير الصناعي، حماية من الشمس أكثر من الملابس المنسوجة بشكل فضفاض.

 

يمكنك أيضًا أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام وتستثمر في الملابس الواقية من الشمس. يستخدم النسيج الواقي من الشمس أصباغًا ومواد كيميائية خاصة لمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

 

أفكار أخرى تساعد في الحفاظ عل الجسم هادئًا

نظارة شمسية

النظارات الشمسية أنيقة وعملية، حيثُ إنها تمنع الأشعة فوق البنفسجية من حرق قرنيتك وستحمي عينيك لفصول الصيف القادمة.

 

القبعات

تعتبر القبعة خيارًا ذكيًا وعمليًا للأزياء الصيفية، حيثُ إن ارتداء قبعة واسعة الحواف يمنع الأشعة فوق البنفسجية من الوصول إلى المناطق الحساسة في وجهك، ويبقي بشرتك خالية من التجاعيد.

 

كريم واقي من الشمس

عندما تكون بالخارج، استخدم واقيًا من الشمس لمنع أشعة الشمس من اختراق جلدك وللحفاظ عليه من الآشعة المباشرة.

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