الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

''قُبلة روحي.. 100 قصيدة من أحمد الشهاوي'".. سارة حواس تكشف التفاصيل

الشاعرة د. سارة حواس
الشاعرة د. سارة حواس

كشفت الدكتورة سارة حواس، عضو هيئة تدريس الأدب الإنجليزي في كلية الآداب بجامعة المنصورة، تفاصيل كتابها المترجم الجديد؛ وهو بعنوان ''قُبلة روحي: مائة قصيدة قصيرة مختارة من أحمد الشهاوي''، والمقرر نشر ترجمته للغة البنغالية عن جامعة كلكتا الهندية خلال أسابيع قليلة.

وأوضحت أنها عكفت على انتقاء قصائده لمدة أربعة اشهر، وأن فكرة الكتاب تتمثل في القصائد التى جمعها “الشهاوي” في هذا الكتاب ولم تترجم من قبل، مشيرة إلي أنها لاحظت تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع قصائده القصيرة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎22 Paragraph Normal AaBbCcD AaBbCcD AaBbC AaBbCc Aak No Spaci... Heading1 Heading2 Title Title Kiss of my Soul One Hundred Selected Short Poems of I Ahmad AI Shahawy Translated from Arabic into English by: Dr. Sara Hamid Hawass‎‏'‏

100 قصيدة لـ"الشهاوي" بالبنغالية عن جامعة "كلكتا"

وأضافت "حواس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جامعة كلكتا الهندية طلبت منها ترجمة لكتاب شعر من أعمال الشاعر أحمد الشهاوي وتم الاتفاق معها علي ترجمة 100 قصيدة له سلمتها للمترجم والطبيب الهندي الدكتور شوديبتو شاترجي، كما كتبت له المقدمة وتسليمها للمترجم الهندي الدكتور.

ولفتت إلى أنه من المقرر قريبًا أن يقوم الشاعر أحمد الشهاوى بجمع مختاراتها في كتاب باللغة العربية علي أن يصدر قريبا ً.

وأشارت "حواس" إلي أن الكتاب يحتوي شروحا وتفسيرات للمصطلحات الصوفية التي استخدمها الشاعر في قصائده التي ترجمتها.

صدور الطبعة الثانية من كتاب "ثقب المفتاح لا يرى"

وصدرت الطبعة الثانية من كتاب حواس «ثقب المفتاح لا يرى» عن مؤسسة بيت الحكمة للثقافة للشاعرة الدكتورة سارة حواس، وهو ترجمة لـ20 قصيدة منتقاة لشاعرات أمريكيات حصلن على جائزتى نوبل وبولويتزر.

الدكتورة سارة حواس كلية الأداب جامعة المنصورة ق بلة روحي أحمد الشهاوى

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