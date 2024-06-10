الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف ملابسات شكوى مواطن لتنفيذ حكمًا قضائيًا بالإسماعيلية

الأجهزة الأمنية -
الأجهزة الأمنية - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على فيسبوك بشأن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية وصدور أحكام قضائية ضده.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية) بتضرره من (آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات فى إحدى القضايا) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول الجيرة.

تم ضبط المشكو فى حقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

التواصل الاجتماعي فيس بوك الأجهزة الأمنية الإسماعيلية أحكام قضائية قسم شرطة الإسماعيلية سلاح أبيض

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